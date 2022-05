PORTRET. Luis Diaz: afstammeling van Colombiaanse woestijnindianen die ooit dicht bij Club Brugge stond en nu dé sensatie is bij Liverpool

Club BruggeDe grote man bij Liverpool gisteren tegen Villarreal? Voor een keer niet Mo Salah of Sadio Mané, wel vleugelspits Luis Diaz (25), dé ontdekking van de Champions League volgens onze analist Jan Mulder . De Colombiaan stond ooit bovenaan de shortlist bij Club Brugge, maar via een goed woordje van Radamel Falcao ging het via Porto naar de Europese top.

Het verhaal van Luis Diaz leest als een sprookje. Een zestal jaar geleden voetbalde de flankaanvaller nog in de stoffige straten van de noordelijke regio Guajira, vandaag is hij op zijn 25ste basisspeler bij Colombia en een van dé sensaties op de Europese voetbalvelden. Met flitsen en snelheid, gekoppeld aan kracht en doeltreffendheid, is hij de hoop van het Colombiaanse voetbal.

Met dank aan Carlos Valderrama - de legende die Diaz in de buurt van de stad Barranquilla, de geboorteplaats van Carlos Bacca, als jonge speler van een amateurploeg opmerkte. Diaz stamt af van de Wayuu, een indianenstam uit de Guajira-woestijn. Het is bij de nationale selectie van de 'Indígenas' dat hij zich op de eerste Copa América voor inheemse volkeren in 2015 in Chili onderscheidde.

Diaz versierde na aanbeveling van Valderrama een contract bij Barranquilla FC, waar hij twee jaar op lager niveau heeft gespeeld. Na een even lange periode bij eersteklasser Atlético Junior (18 goals en 6 assists in 70 matchen) kwam de doorbraak er in 2019. Diaz toonde zich op de Copa America en gebruikte het Zuid-Amerikaanse landentoernooi handig als springplank naar Europa.

Het was slecht nieuws voor Club Brugge dat Diaz al maandenlang op de radar had staan. De interesse in de Colombiaan werd drie jaar geleden heel concreet genoemd. Alleen werd de aandacht en de concurrentiestrijd om het raspaardje met de dag groter. Diaz had in het voorjaar van 2019 al een akkoord met Premier League-club Cardiff City, maar die overstap was na de degradatie van de Bluebirds van de baan.

Formeel was er ook interesse van het Russische Zenit Sint-Petersburg, dat volgens Colombiaanse media net als Club Brugge een bod van 5 miljoen euro uitbracht. Ook het Argentijnse River Plate, minstens één Bundesligaclub en meerdere teams uit de Mexicaanse en Amerikaanse competitie mengden zich in de strijd. Club hoopte met voorbeelden als Izquierdo en Bacca het verschil te maken.

Maar toen ook Porto in de dans sprong en met negen miljoen euro zwaaide, was de keuze snel gemaakt. De Portugezen deden Radamel Falcao en James Rodriguez een goed woordje doen. In zijn eerste twee seizoenen was het met telkens zes doelpunten nog wat zoeken. In de eerste helft van dit seizoen legde hij er in 18 matchen in de Portugese competitie 14 in het mandje.

Diaz voetbalde zich zo in het oog van de Europese top. Tottenham begon zich te roeren voor de Colombiaan en dat maakte Liverpool wakker. Jürgen Klopp wou de Colombiaan pas in de zomer halen, maar rolde eind januari met de spierballen om Tottenham te snel af te zijn. 45 miljoen euro met nog eens 15 miljoen euro aan extra bonussen. De rest is zoals ze zeggen geschiedenis.

Diaz kreeg tegen Paraguay voor het eerst een plek in de basis.

