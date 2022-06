PORTRET. Guilian Preud’homme, de nieuwe CEO van Club NXT en Club YLA, zijn doorzettingsvermogen als grootste troef: “Ik ben geen fils à papa, ik heb niet alles zomaar gekregen”

Jupiler Pro League Fans Club Brugge trakteren spelers en fans Union op verdiend applaus: erg mooi moment na titelclash

Het mocht niet zijn voor Union. In de vier rechtstreekse duels met Club Brugge telkens minstens de evenknie, maar wel drie nederlagen en een draw. Niet eens een keertje kunnen scoren. En toen Casper Nielsen dat gisteravond in de slotfase op prachtige wijze wel deed, ging het feest niet door na voorafgaand buitenspel. Zo dreigt het Brusselse sprookjesseizoen te eindigen zonder prijs, maar dat lieten de meegereisde Union-fans in Jan Breydel niet aan hun hart komen.

12 mei