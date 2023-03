PORTRET. Gewerkt met Messi, kampioen met Club en getroffen door overlijden dochtertje: wie is Alfred Schreuder, de man bij wie Club zijn heil mogelijk opnieuw zoekt

Jupiler Pro League Marc Degryse voorspelt klassieke tweestrijd in 2022: “Bij Club kijken ze méér naar Anderlecht dan naar Union”

Eindejaar is in zicht, tijd voor een round up met Marc Degryse. “Voor Union is alles mogelijk, al kijken ze bij Club Brugge méér naar Anderlecht”. Volgens onze huisanalist stevenen we eindelijk weer af op een klassieke tweestrijd tussen paars-wit en blauw-zwart. “Voor Gent en Antwerp komt een titel te vroeg.”