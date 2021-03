PORTRET. Club Brugge haalt drie internationale topstrategen in huis om het 'Club van de Toekomst’ uit te bouwen

Club Brugge “Dit is een opdoffer”: ook Mignolet en De Ketelaere testen positief op Covid-19, morgen pas resultaat van hertest

24 februari Zware domper voor Club Brugge. Ook Simon Mignolet en Charles De Ketelaere legden een positieve coronatest af. Ze werden inmiddels hertest. Club hoopt op een vals-positieve test zodat ze morgen toch kunnen aantreden in het Europa Leagueduel tegen Dynamo Kiev. Indien niet wordt het lijstje met Covidafwezigen wel erg lang, want ook Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits en coach Philippe Clement zitten nog in quarantaine. “Dit is een opdoffer”, weet interimcoach Rik De Mil.