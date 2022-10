Poppen aan het dansen nadat Sylla eerst Stroeykens en dan per ongeluk Debast onderuit maait: “Blij dat ik Paul Okon ook zo eens zie”

“Ik ben bij wijze van spreken wel vijf jaar ouder geworden deze week. Om twee keer zo'n slotkwartier mee te maken, is niet vanzelfsprekend”, grapte Carl Hoefkens na de met 0-1 gewonnen prestigeslag in Anderlecht. Twee keer zag blauw-zwart rood: Sowah in minuut 82 in het Wanda Metropolitano, Sylla in de vierde van vijf minuten blessuretijd. Maar dat werden er in werkelijkheid nog een pak meer, nadat er heus tumult ontstond na de zwaar foutieve tackle van Sylla op Stroeykens. En toen de Ivoriaanse verdediger scheidsrechter ref Visser wou aantonen dat zijn tackle correct was, maaide hij per ongeluk ook nog eens Zeno Debast omver. Spijtig genoeg niet te bekijken op video, wel te horen in het filmpje hierboven en te zien op de beelden hieronder. (lees verder onder de foto’s)