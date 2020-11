Polyvalentie De Ketelaere is troef, maar kan ook in nadeel spelen: “Opletten dat je geen tijd verliest”

Club Brugge Vandaag nieuwe test voor Mignolet en co

24 oktober Na één week quarantaine worden Simon Mignolet, Michael Krmencik en Odilon Kossounou vandaag opnieuw getest. Zij moeten hopen op een negatieve uitslag én dat de 'viral load', de kans dat iemand het virus doorgeeft aan andere personen, voldoende laag is. Dat is anders dan bij Mechele en Okereke eerder dit seizoen - zij dienden sowieso twee weken aan de kant te blijven. Is de test gunstig, dan mag het drietal opnieuw aansluiten bij de groep. Verwacht wordt evenwel dat Mignolet en co pas vanavond of zondagochtend hun resultaat zullen kennen... en bijgevolg dus niet inzetbaar zijn in Leuven: "In theorie zouden ze nog meekunnen naar Leuven, ja. Ik heb er een idee over, maar het is weinig zinvol om op die feiten vooruit te lopen", liet Clement zijn beslissing in het midden. (TTV/NP)