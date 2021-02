Plots met Zlatan aan tafel en optimist zonder kapsones: wie is Tahith Chong, de ‘nieuwe Robben’ van Club Brugge?

Club BruggeVeelbelovend in Manchester, ontgoochelend in Bremen. Nu hoopt Tahith Chong (21) zijn naam als talent waar te maken bij Club Brugge. Een kennismaking met Chong - al de vijfde Nederlander voor Club.

De op Curaçao in Willemstad geboren Nederlander, de vijfde al voor Club, verhuisde op zijn tiende met het hele gezin naar Rotterdam. Chong doorliep de jeugdreeksen van Feyenoord - de vleugelspeler is een leeftijdsgenoot en ex-ploegmaatje van Noa Lang.

“Ik ken hem goed, ja. (lacht) We hebben jarenlang samengespeeld bij Feyenoord”, zei Lang gisteren. “Na de match sliepen we vaak samen. Hij is groot, hij maakt acties en heeft veel diepgang. Een goeie speler voor ons.”

Op zijn zestiende verhuisde Chong naar Man United, waar hij plots met Pogba en Ibrahimovic aan tafel zat. Bij United kreeg hij vijf invalbeurten in de Premier League en zes optredens in de Europa League - onder meer tegen Club Brugge (5-0) - vooraleer hij dit seizoen bij Werder Bremen gesteld werd.

Volledig scherm Tahith Chong in botsing met Simon Mignolet. © REUTERS

Profiel Diatta

In de Bundesliga bleef zijn speeltijd dit seizoen beperkt tot 381 minuten. Zowel op links, op rechts of als aanvallende middenvelder. De ‘nieuwe Arjen Robben’, zoals hij eerder op Curaçao dan in Nederland wel eens genoemd wordt, is linksbenig, dribbelvaardig, snel en creatief - het profiel waarnaar Club Brugge ter vervanging van Krépin Diatta op zoek was, kwaliteiten die hij evenwel niet echt liet zien in Noord-Duitsland.

Chong, die meer dan 500.000 volgers heeft op Instagram, staat te boek als een sfeermaker. Een leuk ventje, een optimist zonder kapsones. Afwachten of hij in Brugge kan openbloeien en er even succesvol zal zijn als zijn vier landgenoten. Het zou alvast bijdragen om zijn droom te verwezenlijken, namelijk basisspeler worden op Old Trafford. (TTV)

Volledig scherm Tahith Chong bij Bremen. © Photo News