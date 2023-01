Play-off 1 in gevaar voor Club Brugge na zevende match zonder zege: “De top vier wordt een uitdaging”

‘Bruges is winning, everywhere we go.’ Het populaire Brugse supporterslied weerklinkt al een tijd niet meer in Jan Breydel, waar blauw-zwart nu voor het eerst sinds 2000-2001 vier keer op rij niet kon winnen. Net als tegen Anderlecht of op Stayen waren er elementen om zich aan op te trekken, maar kwamen de Bruggelingen niet verder dan een punt: “Het is enkel en alleen een mentale kwestie,” sprak Andreas Skov Olsen, hij die Club alsnog een punt bezorgde. “Met tactiek heeft het weinig te maken. Er is heel veel stress in de club geweest. Met de coachwissel… Nu proberen we ons aan te passen en dat loopt goed. Alleen ontbreekt het laatste deel nog.”

Na de rust was blauw-zwart een tijdlang herkenbaar: “Het wordt tijd dat we minder nadenken. Dat we buitenkomen en ons opnieuw amuseren. Zoals dat vorig seizoen het geval was,” aldus Skov Olsen. “Want we hebben een fantastische ploeg. We moeten opnieuw het Brugge tonen dat we écht zijn.” Club presenteerde zich voor de rust als een ploeg die het noorden volledig kwijt is. Bij vlagen werden ze overspeeld door Sporting Charleroi. “Dat kan echt niet,” zag Simon Mignolet. “Na de rust hebben we dan wel weer getoond tot wat we in staat zijn. De impact van de coach? Die hebben we na de rust gezien. Wat hij halverwege zei, was voor iedereen heel duidelijk.”

Scott Parker: “Ik denk dat elke fan in de kleedkamer zou gezegd hebben wat ik zei. Ok, er waren enkele tactische zaken, maar dat was niet de voornaamste boodschap. Wél dat het niet zo gemakkelijk mag zijn om tegen ons te spelen. Alles waar ik voor stond als speler, was inzet en overgave eens ik op het veld kwam. Duels winnen, en vanop die basis kan je je kwaliteiten laten zijn. Voor de rust was het allemaal veel te gemakkelijk, erna ging het beter. Omwille van bepaalde redenen valt het momenteel niet onze kant uit. Nochtans hebben we een fantastische groep. Er is geen enkel probleem, er is heel veel talent. Dat moeten we nu laten zien.”

En nog: “Duels winnen, de tweede bal hebben… Het is de basis van het spel, en daar zijn we flink tekort in geschoten. ‘Full credit’ voor de team spirit na de rust, maar dat moet de ganse match zo zijn. Intensiteit, agressie. Hard werken en onze houding veranderen is wat ons te doen staat. We proberen dat te veranderen. En geloof me: ik wil méér winnen dan eender wie.”

Top 4 in gevaar

Nu de landstitel stilaan definitief buiten bereik lijkt, en het zelfs een klus wordt om in de top drie te eindigen, moet blauw-zwart stilaan naar onder kijken: “Die top 4 wordt in ieder geval een uitdaging,” grijnsde Mignolet. “Er zijn intussen véél ploegen die ons voorbij willen steken. We moeten accepteren dat de situatie nu eenmaal zo is. Het is beter om daar naar te kijken dan naar andere dingen.” Op naar Zulte Waregem, waar het voor Club écht moet gaan gebeuren.

