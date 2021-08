Philippe Clement voor stadsderby tegen Cercle: “Kloofje slaan? Niet mee bezig”

Club Brugge Isabelle De Cuyper, de mama van kampioenen­ta­lent Charles De Ketelaere: “Zo trots, want hij stond er op alle grote momenten”

21 mei “Ja, hoor, dit doet wat met een moederhart.” Isabelle De Cuyper, de mama van Charles De Ketelaere, beleefde gisteren een zeer stressvol dagje. De titel die haar 20-jarige zoon voor Club Brugge in Anderlecht over de streep hielp trekken, volgde ze in haar eentje voor de televisie. In de schaduw van Jan Breydel, waar Charles doorbrak en waar hij nog altijd in “hotel mama” woont. “Ik heb er toch een glaasje champagne op gedronken. Benieuwd wanneer hij me een berichtje gaat sturen.”