Philippe Clement verwacht tegen KV Oostende een reactie na de 6-1 in Gent: “Iedereen was enorm teleurgesteld en dat is goed”

Club BruggeVandaag stond Philippe Clement daags voor de wedstrijd tegen KV Oostende de pers te woord. De T1 van Club Brugge had het onder meer over de 6-1 pandoering in Gent en het niet in actie komen van De Ketelaere, Vanaken en Mechele bij de Rode Duivels in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. “Je kunt over alles zagen en klagen, maar ik ben blij dat die jongens international zijn.”

Morgenavond om 20u45 neemt Club Brugge het in het Jan Breydelstadion op tegen KV Oostende. Woensdag wacht het sterrenessemble van PSG. “Er zijn elf internationals weggeweest en je hebt jongens die gisteren nog een andere focus hebben gehad”, aldus Clement. “Als speler van Club Brugge weet je dat de volgende wedstrijd altijd de belangrijkste is. De competitie is een heel belangrijke doelstelling en we willen opnieuw kampioen spelen. De volle focus ligt dus op morgen.”

Charles De Ketelaere, Hans Vanaken en Brandon Mechele maakten de verplaatsing naar Kazan voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Ziet Clement het niet als een nadeel dat ze pas vandaag toekomen en geen enkele seconde hebben gespeeld? “Nee, dat vind ik niet. Je kunt over alles zagen en klagen, maar ik ben blij dat die jongens international zijn. Het zorgt voor vertrouwen dat ze geselecteerd zijn. Dat wil zeggen dat ze goed gepresteerd hebben hier. Uiteraard zou je als coach willen dat alle spelers constant bij je zijn, maar in werkelijkheid is dat onmogelijk. We spelen morgen een belangrijke wedstrijd en ik verwacht dat ze klaar zullen zijn.”

Hans Vanaken speelde een schitterende partij tegen Tsjechië. “Hans heeft enorm veel kritiek gekregen, maar nu wordt hij door iedereen opgehemeld. Dat is alleen maar positief. Zowel Hans, Charles als Brandon zijn weer een ervaring rijker. Ze kunnen zich tonen en als ze de kans krijgen, grijpen ze die. Sobol heeft gisteren ook nog gespeeld. Je krijgt veel meer energie van die ervaring, dan dat het energie kost. Ik spreek uit ervaring. Je bent trots om je land te vertegenwoordigen.”

Blauw-zwart verloor voor de interlandbreak met zware 6-1 cijfers tegen AA Gent. “Geen enkele sportman verliest graag en zeker niet met die cijfers. Ik weet dat mijn spelers zullen reageren op het veld. Dat heb ik de voorbije weken op training gezien. Iedereen is enorm gemotiveerd. De interlandbreak was een nadeel. Je zou eigenlijk de volgende dag opnieuw willen voetballen om die nederlaag recht te zetten. Iedereen was enorm teleurgesteld en dat is goed. Ik had me meer zorgen gemaakt als het niet zo was geweest.”

KV Oostende

De troepen van Philippe Clement spelen woensdag tegen het grote PSG. Messi en Neymar krijgen rust dit weekend. Gaat Clement ook roteren? “Wij spelen vrijdag. Ik hoef dus niet te roteren. De komende maanden zullen we weinig de luxe hebben om vijf dagen tussen twee wedstrijden te hebben. We spelen 24 wedstrijden in een periode van 3,5 maanden. Het wordt een heel druk schema. We hebben de voorbije wedstrijden van Oostende gezien. Ze hanteren dezelfde filosofie als vorig seizoen. Het is een ploeg die met heel direct spel en pressing je het moeilijk kan maken. Vorig jaar hebben we twee keer goed gepresteerd tegen hen.”

Nieuwkomers

Club Brugge haalde op de laatste dag van de zomermercato nog vier nieuwe spelers binnen. Faitout Maouassa, Jack Hendry, Antonio Nusa en oude bekende José Izquierdo kwamen de rangen versterken. In totaal streken er elf nieuwe spelers toe. “Het zijn allemaal uiteenlopende verhalen”, weet Clement. “We hebben één nieuwkomer (Buchanan, red.) die pas in januari komt. We hebben een aantal jongens die de voorbereiding meemaakten met hun vorige ploeg en enkele wedstrijden speelden en dus fit zijn. Er zijn ook een aantal spelers die fysiek nog niet klaar zijn. Providence is geblesseerd en is enkele maanden out.”

Izquierdo werd tot ieders verbazing toegevoegd aan de Champions League-lijst. “Dat is een long-shot. Hij kan een interessante optie zijn. Het is belangrijk dat hij op een goede manier kan opbouwen. Stap voor stap. Hij is alleszins enorm gemotiveerd.”

En hoe zit het met Wesley? “Hij is één van die jongens die nog een serieuze achterstand hebben. De kans is heel klein dat hij er morgen bij is.”

