Philippe Clement verlengt bij Club en tekent nieuw contract van onbepaalde duur

Schalke 04 informeerde. Net als Sheffield United – ook een degradant. Voorts: enkele ploegen uit China en de woestijn. Het soort lucratieve deals waar Clement in deze fase van z’n carrière geen interesse in heeft.

Zijn initiële bedoeling was al snel duidelijk: bij Club blijven. Op voorwaarde dat hij er een nieuw, langdurig contract kreeg. Philippe Clement had geen zin om het nieuwe seizoen aan te vatten, wetende dat z’n overeenkomst afliep in juni 2022. Dat hij doorheen de competitie vragen zou krijgen over zijn toekomst – de focus dient straks op een derde opeenvolgende titel te liggen. Zijn vierde op een rij.

Club Brugge liet bij monde van CEO Vincent Mannaert de voorbije weken weten dat de bal in het kamp van Clement lag. Dat hij het was die zou beslissen of-ie al dat niet bleef bij blauw-zwart. De regerende landskampioen zat een week na het behalen van de titel al samen met zijn succescoach en diens zaakwaarnemer, om klaarheid te krijgen over volgend seizoen. Een constructief gesprek, waarbij al heel snel duidelijk werd dat beide partijen langer met elkaar wilden doorgaan. Handtekeningen bleven tijdens het daaropvolgende weekend evenwel uit, waarna Clement op vakantie vertrok.

Een weekje later zijn de papieren wel in orde. En krijgt Clement wat hij wil. Een langer contract. Zelfs één van onbepaalde duur, waardoor er volgend seizoen of binnen twee jaar niet opnieuw rond de tafel moet worden gezeten. De cijfers werden vanzelfsprekend ook aangepast. Daarbij zijn eveneens afspraken gemaakt over opwaarderingen.

Garanties over versterkingen richting volgend seizoen maakten overigens geen cruciaal deel uit van de onderhandelingen. Simpelweg omdat Club sowieso van plan was om zijn kern wederom een kwaliteitsinjectie te geven. Ongeacht wie hun coach volgend seizoen zou zijn. Maar dat laatste is dus niet langer een thema. Philippe Clement staat ook volgend seizoen voor de dug-out van Club.

Voor zijn vier op een rij. Stel je voor.

Mannaert: “We delen dezelfde ambities”

Philippe Clement: “Ik ben verheugd dat ik ook volgend jaar hoofdcoach van Club zal zijn. In 18 jaar Club heb ik al heel veel mooie dingen mogen meemaken maar ik zie ook nog heel wat mooie uitdagingen voor de toekomst. Uitdagingen die mij enorm motiveren. Ik kijk al uit naar de start van de nieuwe voetbalcompetitie, hopelijk mét publiek.”

Vincent Mannaert: “We zijn blij dat Philippe ook volgend seizoen hoofdtrainer van Club is. Uit onze gesprekken is gebleken dat we nog steeds dezelfde ambities delen en die graag samen willen realiseren. Philippe is een topcoach die het huis kent en kan werken in de multidisciplinaire omgeving die Club Brugge op vandaag is. Door het contract om te zetten in één van onbepaalde duur geven we beide partijen de kans om evaluatiemomenten in te bouwen zonder ons vast te pinnen op een vooraf vastgelegd aantal seizoenen.”

