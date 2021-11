Philippe Clement tevreden na prestaties Club-Duivels: “Belangrijkste is dat ze fit terugkeerden”

Club BruggeHans Vanaken speelde uiteindelijk twee volle matchen, Charles De Ketelaere kwam een dik uur in actie: “Ik ben niet degene die de speelminuten bepaalt, maar het belangrijkste is dat ze fit zijn teruggekeerd”, was Philippe Clement, ondanks een lichte blessure voor Hendry, niet ontevreden over de voorbije interlandbreak.

Na een internationale onderbreking hervat Club Brugge morgenavond de competitie in Mechelen. Het begin van zes belangrijke en drukke weken: “De komende tijd zal bepalen of we na Nieuwjaar nog in Europa en in de beker aan de slag moeten”, aldus Clement. “In de competitie moeten we ook meer punten halen dan dat we tot nu toe gedaan hebben. We staan voor veel mooie uitdagingen.”

Voor de interlandbreak deed Clement een oproep naar Martinez om zijn spelers niet ál te veel in te zetten, zeker niet in de interland tegen Wales van afgelopen dinsdag: “Er is altijd communicatie over onze spelers, maar ik ben niet degene die de speelminuten bepaalt. Het belangrijkste is dat iedereen fit is teruggekomen. En de interlandbreak was een positief verhaal. Velen hebben zich gekwalificeerd voor het WK of de barrages afgedwongen en ook onze jonge gasten hebben het goed gedaan. Enkel Jack Hendry (Schotland, red.) is met pijn aan de enkel teruggekeerd. Ik verwacht wel dat dit morgenavond geen problemen zal geven.”

Club heeft nood aan een reeks na de vele puntenverliezen de voorbije maanden: “Van de 14 matchen tot dusver hebben we er zes gelijk gespeeld en één terecht verloren. Er waren ook veel matchen die we hadden kunnen winnen. Om die over de streep te trekken zullen we nóg scherper moeten zijn in beide zestien meters. Wat dat betreft, voel ik heel veel gretigheid.”

Volledig scherm Philippe Clement © BELGA