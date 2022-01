Philippe Clement neemt afscheid van Club Brugge: “Ik ga de mooie uitdaging in Monaco aan”

Mijnenergie Energiele­ve­ran­cier lanceert contract met kernener­gie: Waarom doen ze dat? En is het goedkoper?

Op een moment dat de kernuitstap de politieke gemoederen blijft beroeren, lanceert ENBRO een energiecontract dat nucleaire energie met hernieuwbare energie combineert. Het bedrijf biedt met de merknaam TINA Energy (voluit: There is No Alternative) naar eigen zeggen het eerste en enige compleet CO2-vrije energiecontract. “We willen consumenten en ondernemers een stem geven in het debat rond de kernuitstap”, luidt het. Maar wat betekent dit nieuwe energieaanbod voor de consument? Mijnenergie.be legt uit.

22 december