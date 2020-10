Philippe Clement kijkt “heel hard” uit naar clash met Rouches: “Standard zal tot op einde meestrijden voor titel”

Een goeie Dennis zou morgenavond niet misstaan in Luik. “Ik kijk in elk geval heel hard naar uit naar die match”, aldus Clement. Waarna hij met complimentjes strooide. “Standard presteerde dit seizoen al heel goed. Niet alleen in de competitie, maar ook Europees. Je gaat ook niet zomaar winnen in Charleroi, wat altijd een moeilijke verplaatsing is. En nu zeker, gezien hun vorm. Maar Standard bouwt verder op het afgelopen seizoen. Het haalt ook een hoger niveau dan vorig jaar, met jongens als Raskin en Vanheusden. Ik verwacht dan ook dat Standard tot op het einde gaat meedoen voor de titel.”

Schema

Rest de vraag: hoelang zal dat nog voor een beperkt publiek in de tribunes zijn? “Ach, je kent me. Ik steek niet veel energie in dingen waar ik geen controle over heb. Ik gebruik liever al mijn tijd en energie voor mijn spelers en mijn staf. We zullen wel zien wat er beslist wordt. Uiteraard spelen we veel liever mét fans. Net zoals elke artiest liever voor publiek optreedt. Maar als er beslist wordt in functie van de volksgezondheid, van heel de maatschappij, kan je alleen maar volgen.”