Philippe Clement herinnert zich nog laatste keer dat Club van Italiaanse opponent won: “Een van mooiste avonden uit mijn leven”

Club BruggeMorgenavond (21u) is Club Brugge toe aan z'n tweede wedstrijd in de Champions League, een thuismatch tegen Lazio. De Italianen misten vanochtend op training een pák spelers, onder wie doelpuntenmachine Ciro Immobile , terwijl blauw-zwart trainde met een volledig fitte selectie. Mogelijk gooien de (nog onbekende) resultaten van de coronatests afgenomen door de UEFA nog roet in het eten. “We moeten flexibel zijn.”

Net zoals tegen Zenit is ook in de aanloop naar de clash tegen Lazio Covid-19 het hoofdthema. Zij het dat corona nu vooral woedt bij de tegenstander. “Uiteraard volg je dat nieuws, want je moet kunnen uitleggen wie wel of niet zal spelen”, vertelt Philippe Clement aan VTM Nieuws. “We hebben het zelf meegemaakt tegen Zenit. Dit hoort gewoon bij deze tijd. Je moet als coach constant klaar zijn om te werken met de jongens die beschikbaar zijn.” Clement verwacht nog steeds een sterk Lazio. “Ze hebben een brede kern. Een goed voorbeeld is Wesley Hoedt. Als er jongens uitvallen, dan valt hij in, terwijl hij bij de beste verdedigers was in onze competitie. Ze hebben een grote kern met veel kwaliteiten.”

Het blijft ook voor Club nog bang afwachten: de resultaten van de meest recente test, zijn pas vanavond bekend. Clement probeert met de situatie te leren leven. “Ik vind dat niet leuk uiteraard, maar ik heb ermee leren leven. We moeten ons aanpassen. Je moet nog flexibeler zijn dan anders. Er kan altijd iets gebeuren.”

Lazio moet bijvoorbeeld zijn topschutter Ciro Immobile missen. Een voordeel voor Club. “In principe wel”, aldus Clement. “Al ken ik hun andere spitsen ook. Dat zijn goeie voetballers. Lazio kan elke speler vervangen. Hoe we de match gaan aanpakken? Vanuit een goeie organisatie. We willen kansen creëren, wat een grote uitdaging wordt. Ze geven totaal geen ruimte om te voetballen. Dortmund heeft 3-1 op hun doos gekregen.”

“Een 6 op 6 zou een fantastische stap zijn. Twee keer op rij winnen zou een fantastische exploot zijn. In principe zijn we kwalitatief de minst sterke ploeg in de groep. We moeten dat compenseren door nog gretiger te zijn.” Club Brugge dat tegen een Italiaanse tegenstander won: dat is al 17 jaar geleden. In 2003 zegevierde Club tegen AC Milan, met Clement in de ploeg, dankzij een doelpunt van Mendoza. “Dat was een van de mooiste avonden in mijn leven”, herinnert Clement zich.

Vormer: “Niet te veel met anderen bezig zijn, gewoon lekker zelf presteren”

Dat Club mogelijk een fel gedecimeerd Lazio treft, maakt dus ook voor aanvoerder Ruud Vormer geen verschil. “We hebben het nieuws ook gelezen, maar we horen het morgen wel. Ik denk dat de spelers die wél op het veld staan, net zo goed zijn, het blijft Lazio. Wij hebben vorige week hetzelfde gehad naar Zenit toe. Je moet gewoon die wedstrijd vol in gaan en dan gaan we het wel zien. Dat Immobile er niet bij is? Het is een fantastische spits, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. Ons eigen spel spelen, en drie punten proberen te pakken. Niet te veel met anderen bezig zijn, gewoon lekker zelf presteren.”

