Philippe Clement hard voor zijn team na inzinking: “Dit heb ik nog nooit gezien”

En of Pascal Plovie al leukere verjaardagen heeft beleefd. Zijn ‘mentalità’ staat haaks op de gelatenheid bij blauw-zwart na de 1-0 van Onuachu. Het logo op de borst en de leuze van de club niet waard. Philippe Clement wist niet wat hij zag, zó ontgoocheld was hij over het slothalfuur van zijn team: “In die twee jaar heb ik dit van deze groep nog nooit gezien”, sakkerde de coach. “De reactie van mijn team na dat tegendoelpunt frustreert mij heel hard. We zijn als een pudding in elkaar gezakt. Als er één iets is wat ik verwacht en eis, dan is het dat ze er op elk moment blijven voor gaan. Dat hebben ze zo vaak gedaan - ik begrijp niet wat er is gebeurd. Je moet blijven doen wat je moet doen. Je taken uitvoeren voor de ploeg. Doe je dat niet, dan krijg je dit: een véél zwaardere nederlaag”.

En nog: “Op Genk kan je verliezen, dat kan gebeuren. Maar je moet als ploeg ten alle tijden samenblijven. Ervoor strijden en het beste eruit halen. Dat hebben ze in dat jaar en die tien maanden altijd gedaan. En vandaag niet. Ik ben heel erg teleurgesteld. In die twee jaar heb ik altijd veerkracht en mentaliteit gezien. Negentig minuten lang”.

Quote Wat we zullen doen? Trainen. En praten. Philippe Clement na de 3-0 in Genk

Clement zag een “dominant Club”, dat “de beste kansen” had voor de 1-0. Dat was lichtelijk overdreven - in dat geval hebben wij toch behoorlijk wat kansen gemist: “We hebben ze niet weggespeeld, dat is ook een utopie in deze play-offs. Maar tot aan de 1-0 was er niets aan de hand, waren we licht dominant. Hoe die inzinking te verklaren is? Ik weet het niet. Mentale moeheid? Ik zou niet weten waarom. We spelen met de beste vier clubs tegen elkaar. Wie denkt dat je een ploeg zomaar wegspeelt, is niet klaar voor deze play-offs”.

Duidelijke les

Op naar Antwerp, daar waar Club Brugge eigenlijk al de titel had moeten kunnen pakken. Nu wordt de trip naar de Bosuil donderdag plots een link uitje. Winnen lijkt plots een must, verliezen een drama: “Een paar maanden geleden hadden we voor deze kloof getekend. We moeten wel zien dat we kwaliteit brengen op het veld. Lukt dat in de komende vier matchen, dan hebben we een hele grote kans om ons doel te bereiken. Of je nu wint of verliest, dat mag op zich geen invloed hebben op de volgende wedstrijd. Alleen moeten we na een tegenvaller, zoals de tegengoal vandaag, blijven doen wat we moeten doen. En niet ineens iets helemaal anders. Dat is een duidelijke les”.

De sfeer zal er de komende dagen niet beter op worden in het Belfius Basecamp: “Wat we zullen doen? Trainen. En praten. We mogen ook de goeie dingen niet vergeten. In die eerste helft hebben we véél goed gedaan totdat het 1-0 werd. Ik wil nu zien wie klaar is om te reageren. Dat verwacht ik ook van mijn groep, ik heb het al zo vaak gezien”.

Als het doemscenario nog niet was voorbijgeflitst, dan zal dat tijdens de lange busreis van de Luminus Arena richting Knokke-Heist vannacht toch wel eens het geval zijn geweest. Van zestien punten naar acht, en nu naar vijf. De voorsprong slinkt, de druk neemt toe. Net als het geloof bij de tegenstanders, met Racing Genk op kop. Zien wat het donderdag wordt op de Bosuil - een wedstrijd die wel eens bepalend zou kunnen zijn voor het verdere verloop van de voor Club slopende Champions’ Play-offs. Het zal toch niet?

Volledig scherm © Photo News