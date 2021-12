Philippe Clement effectief op weg naar Monaco, Club zoekt opvolger

Club BruggeDe weg naar het prinsdom ligt open. Philippe Clement vroeg en kreeg de toestemming van Club Brugge om te onderhandelen met AS Monaco, bij wie hij naar alle waarschijnlijkheid eerstdaags aan de slag gaat. Blauw-zwart hoopt op haar beurt snel een opvolger aan te stellen. In afwachting daarvan zouden Rik De Mil en Carl Hoefkens ad interim kunnen depanneren.

De uittocht van Philippe Clement bij Club Brugge zit in een stroomversnelling. Volgens onze informatie zit de coach vandaag virtueel om de tafel met AS Monaco, dat straks afscheid neemt van de Kroatische trainer Niko Kovac. In principe ligt de weg voor een overgang van Clement, momenteel op skivakantie, helemaal open. Als Clement daadwerkelijk tot een akkoord komt met Monaco, dan zal blauw-zwart de beslissing van haar hoofdtrainer respecteren. Voor Club en Clement, die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid na dit seizoen afscheid zouden nemen van elkaar, is dit een win-winsituatie.

AS Monaco en Philippe Clement hebben alvast de intentie om komende dagen een akkoord te bereiken. Na 2,5 seizoenen Club Brugge moet de Antwerpenaar de huidige nummer zes in de Ligue 1 naar de Champions League loodsen. Monaco telt momenteel drie punten minder dan de huidige nummer 3, Olympique Marseille. Monaco kwam niet alleen via sportief directeur Paul Mitchell, die ook waakt over Cercle Brugge, bij Clement terecht. Eerder dit jaar verhuisde met Pascal De Maesschalk Club Brugges jeugdcoördinator richting het prinsdom.

De Mil en Hoefkens?

Wat Club Brugge betreft, is het voorlopig koffiedik kijken wie de nieuwe coach wordt. Blauw-zwart heeft één of meerdere topkandidaten op de shortlist - geen van hen is momenteel actief in de Belgische competitie. Op dit moment lijkt het uitgesloten dat de Bruggelingen straks een coach bij een reeksgenoot zullen wegkapen.

In afwachting van een opvolger van Clement, in de veronderstelling dat die eerstdaags tekent in Monaco, is de kans reëel dat Club NXT-coach Rik De Mil en huidig assistent Carl Hoefkens ad interim zullen overnemen. Beiden kennen niet alleen het Belfius Basecamp en de filosofie en werking van Club door en door, ook nam De Mil vorig seizoen tijdens de coronagolf met succes over toen Clement in isolatie diende geplaatst.

