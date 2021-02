Philippe Clement blijft rustig na corona-uitbraak bij Club: “Ik heb het volste vertrouwen in iedereen die naar Kiev gaat”

Club BruggeDe briefing voor de match kan in principe via videocall, maar donderdagavond moet hij nagelbijtend in de zetel toekijken. Philippe Clement weigert evenwel te panikeren na de corona-uitbraak bij Club Brugge: “De spelers kennen het verhaal en de automatismen.”

Met Vanaken, Denswil, Mitrovic en alle veldtrainers in quarantaine, en ook nog eens vraagtekens achter Lang en De Ketelaere, kent Club Brugge een uiterst woelige voorbereiding op de match van donderdag in Kiev. Philippe Clement zoekt samen met blauw-zwart naar oplossingen - de coach blijft naar eigen zeggen ‘niet bij de pakken zitten’: “Je moet het accepteren, we kunnen dit alleen maar ondergaan. Ik heb het volste vertrouwen in iedereen die meegaat naar Kiev. De spelers kennen het verhaal en de automatismen. Nu is het vooral zaak om de praktische kant van de verplaatsing te regelen.”

Clement kan de meetings woensdag en donderdag via videocall doen wanneer de spelers in hun hotel in Kiev zijn ingetrokken. Donderdag zal hij evenwel geen contact hebben tijdens de wedstrijd met Rik De Mil en Tim Smolders, de coaches van Club NXT die de uitwedstrijd in de Europa League in goeie banen moeten leiden: “Alles vóór de match valt te regelen. En dan is het aan Rik en Tim om de juiste dingen te doen op het juiste moment. Ze kennen ons verhaal en ook op het veld staat er heel wat ervaring. Zonder met hen in contact te staan, heb ik er blindelings vertrouwen in.”

De afwezigheid van Vanaken en Denswil opvangen, dat valt op zich nog mee. Maar wat als morgenochtend ook blijkt dat Noa Lang (buikklachten) en Charles De Ketelaere (verkoudheid) niet op het vliegtuig kunnen stappen? “We willen niet op de feiten vooruitlopen, we willen niet alles dramatiseren. Ze hebben negatief getest, hopelijk zijn ze morgen genezen. We hopen dat we dit opnieuw kunnen indammen zoals de vorige keren. Toen Denswil en Mitrovic ziek bleken, zijn ze meteen in quarantaine gegaan. Maandag hebben we in kleine groepjes getraind, maar natuurlijk hebben ze in de dagen daarvoor wel met iedereen contact gehad”.

Na Kiev volgt OH Leuven op maandag - andermaal met De Mil en Smolders in de dug-out en Vanaken en Denswil in quarantaine: “We zijn nog niet met Leuven bezig. Na Kiev zien we wel verder. Ik hoop dat het hierbij blijft. Donderdag zal ik vanuit de zetel nog harder supporteren dan gewoonlijk”.

