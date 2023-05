Paul D’Hoore vindt dit niet de beste timing om Club Brugge te verkopen: “Maar Verhaeghe wil zijn belang te gelde maken”

Club Brugge staat te koop. Maar de beste timing is dit niet. Dat zegt financieel expert Paul D’Hoore. “Je moet een voetbalclub naar de beurs brengen of verkopen als die op zijn toppunt is. Als iedereen dolenthouasist is en er het gevoel heerst dat álles kan. Maar je kan moeilijk zeggen dat Club Brugge een goed seizoen achter de rug heeft.”

Waarom Bart Verhaeghe en co. dan toch voor dit moment kiezen? Daar ziet D’Hoore meerdere redenen voor. “Enerzijds is er het financiële klimaat. Kopers lenen voor een overname. Verhaeghe vermoedt misschien dat de hoge rentes de komende jaren nog verder zullen toenemen en dat het nú het moment is om kandidaten te vinden die nog geld kúnnen lenen om een club over te kopen. En anderzijds is er op dit moment een zekere kooplust voor voetbalclubs bezig. Club heeft de opdracht gegeven aan een partij die bezig is met de verkoop van Manchester United. Die gaan teleurgestelde kandidaten overhouden die mogelijk in Club geïnteresseerd raken.”

En dan is er uiteraard nog de wens van Verhaeghe zelf. “Het draait om geld. Verhaeghe is in de eerste plaats een zakenman. Je verdient pas iets als je verkoopt. Hij laat hierbij duidelijk verstaan dat hij andere investeringsmogelijkheden zoekt, buiten het voetbal. Hij wil zijn voetbalbelang nu te gelde maken.”

