Parker scherp voor zijn ploeg na nieuw puntenverlies: “Dit is niet de manier waarop ik wil spelen” - Odoi: “We speelden de bal gewoon maar wat rond”

Scott Parker blijft voorlopig vruchteloos wachten op zijn eerste zege als coach van Club Brugge. De Engelsman was kritisch voor de manier waarop blauw-zwart op Stayen speelde na de voorsprong. “Er is extreem veel werk aan de winkel.”

“Dit is een teleurstelling”, viel Parker meteen met de deur in huis bij rechtenhouder Eleven. “In de eerste helft hadden we de wedstrijd onder controle en klommen we ook op voorsprong. Maar in de tweede helft ontbrak elke intentie om meer goals te scoren. Ook dat is teleurstellend. We straalden helemaal geen dreiging uit. Dit is niet de manier waarop ik mijn ploeg wil zien spelen. Er is extreem veel werk aan de winkel.”

Vooral na de gelijkmaker van Bruno zakte het vertrouwen bij Club onder het vriespunt - toepasselijk, bij het huidige weer. STVV groeide dan weer. “Ik denk niet dat het echt een mentale kwestie is, maar je merkt wel dat zij na de 1-1 weer hoop en vertrouwen krijgen”, wist ook aanvoerder Hans Vanaken. “Dat is het gevoel dat ploegen krijgen tegen ons. Vroeger maakten we onze tegenstanders na een tegengoal alsnog af, op dit moment is dat moeilijker.”

En net daar stoort Parker zich aan. “Ik wil dat wij voetballen om goals te scoren. STVV kreeg energie door onze manier van spelen. We moeten dit snel oplossen. Morgen gaan we deze wedstrijd analyseren en moeten we werken om het team te worden dat we moeten zijn.”

Veel tijd is er niet, want zondag komt Charleroi al op bezoek in Jan Breydel. En hoopt Parker eindelijk die vervelende nul - qua zeges - van de tabellen te vegen.

