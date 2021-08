Otasowie officieel van Club, ook Providence (AS Roma) in Brugge

Club BruggeNa de komst van Tibo Persyn en Stanley Nsoki slaat Club Brugge opnieuw toe op de transfermarkt. De komst van Owen Otasowie (20) is officieel bevestigd. Eerder schreven we ook dat Ruben Providence van AS Roma op komst is, ook hij is in het land om zijn overgang af te ronden.