Oranje boven bij blauw-zwart: Nederlanders hebben voet in 28 van de 37 Club-goals in 2021

Club Brugge28 van de 37 goals! Ofwel een dikke 75 procent! Het is haast lachwekkend - zó groot is het aandeel van de Nederlanders in de succesvolle terugronde van Club Brugge. Of hoe blauw-zwart meer en meer afhankelijk is van Bas Dost, Noa Lang en Ruud Vormer: “Haal Messi eruit en FC Barcelona is ook maar een middenmoter”, weet Henk Houwaart (75).