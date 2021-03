Opnieuw spannende week voor Club: bekermatch op Standard gaat zéker door, blauw-zwart hoopt onder meer op Vanaken

Club BruggeUitstel in de beker is geen optie. En dus volgt voor Club Brugge opnieuw een spannende week, waarin het de eerste Covid-19-slachtoffers hoopt te recupereren. Al is de vraag hoe wedstrijdfit Vanaken en co zullen zijn.

Club Brugge kreeg gisteren dan wel clementie van de kalendermaker, het bekerschema is evenwel genadeloos. Uitstel aanvragen in het geval van zeven of meer coronabesmettingen is geen optie - donderdag gaat Standard - Club Brugge gewoon door.

De teammanager en enkele andere medewerkers hebben na tweeënhalf weken intussen als eersten de quarantaine verlaten. Een houvast voor Club, dat de komende twee weken druppelsgewijs opnieuw op volle kracht wil komen. Dat zal donderdag op Standard en zondag tegen ploeg in vorm Zulte Waregem nog niet het geval zijn. En dan is het maar hopen dat de nieuwe testronde geen bijkomende gevallen aan het licht brengt.

Volledig scherm © Photo News

De Pro League-testing volgt morgen, maar vandaag al wil blauw-zwart de eerder besmette spelers hertesten. Na twee weken isolement hoopt Club dat Vanaken, Denswil en Mitrovic één dag later de officiële test doorstaan. Al is de vraag in hoeverre zij fit raken voor de bekermatch van donderdag na twee weken quarantaine. Negentig minuten op niveau voetballen, lijkt een illusie. Ook van Philippe Clement en zijn staf wordt gehoopt dat zij dinsdag negatief testen. De coach zou naar verluidt zijn uitgeziekt… en mits groen licht in staat zijn om de troepen op Standard voor het eerst sinds de bekermatch tegen Antwerp op 10 februari weer te leiden. Met Lang, Rits en De Ketelaere wordt richting donderdag dan weer nog geen rekening gehouden.

Club Brugge moet nog even op de tanden bijten… en hopen dat het de cupmatch in Luik anders dan de return in de Europa League overleeft. In dat geval zou het min of meer ‘au grand complèt’ kunnen aantreden in een eventuele halve finale in het weekend van 12 tot 14 maart. Vlak voor de interlandperiode wacht nog een topmatch tegen Antwerp op 21 maart. Op dat moment zouden het virus en de ellende, behoudens bijkomende averij, definitief uit het Belfius Basecamp moeten verbannen zijn. Een terugkeer van Hans Vanaken op Standard bijvoorbeeld, zou al een eerste lichtje aan het einde van de tunnel zijn.

Volledig scherm © Photo News

