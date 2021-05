Opluchting overheerst bij Club na late gelijkmaker: “En toch moeten we eens babbelen”

Club Brugge'A sigh of relief' - Club Brugge had zichzelf bijna in nesten gewerkt. “Ik begrijp dat sommigen dat punt vierden, maar toch moeten we eens babbelen”, besefte Ruud Vormer.

Niet dat de titel meteen in het gedrang gekomen was, maar Club Brugge is gisteravond toch aan flink wat narigheid ontsnapt. Na de late gelijkmaker van Bas Dost stapt blauw-zwart vrijdagochtend met een heel ander gevoel de bus op richting Genk. De achtpuntenkloof is - ondanks wéér geen overtuigende prestatie - nog steeds geruststellend. En zelfs bij een nederlaag in Limburg is er nog altijd geen man overboord. Zonder dat punt had de wereld er toch een beetje anders uitgezien, ook al wordt het hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet de meest gezellige week in het Belfius Basecamp. “Ik denk wel dat we opgelucht mogen zijn”, grijnsde Ruud Vormer. “Dit is voor ons een gouden punt, ja. Je wil altijd winnen, maar nu moeten we blij zijn.”

Ventileren bij Clement

Anderen vierden na affluiten alsof ze de tweede ronde van de Champions League hadden bereikt, Vormer ging gelijk ventileren bij Clement: “Die eerste helft was héél matig. Ik begrijp dat sommigen blij zijn en we moeten ook weer niet te negatief doen. Toch moeten we eens babbelen. Gelukkig staan we er nog acht voor en zijn er nog maar vijf wedstrijdjes. Winnen op Genk en dan zien we het wel weer.”

Volledig scherm Noa Lang. © Photo News

't Was vooral met dank aan Noa Lang en Dost dat blauw-zwart een punt uit de brand sleepte. Twee bepalende spelers voor wie de play-offs nieuw zijn, twee jongens die ongetwijfeld af en toe een beetje hulp nodig hebben om de dynamiek van ons aparte systeem correct in te schatten. “Voor mij is het de eerste keer, ja”, klonk het bij Dost. “Eerlijk: ik heb er helemaal niets mee. Ik begrijp wel dat het geweldig spannend is voor iedereen, maar het is een vals systeem. Een beetje oneerlijk voor de eerste, zeker als die zo ver voorstaat. Mijn conclusie is dat we dit punt moeten meenemen. Ook al zagen we vandaag - met name in de eerste helft - niet het niveau dat we willen nastreven.”

Dichter bij het doel

Eind goed, al goed voor Club Brugge, dat straks gewoon nog steeds kampioen wordt. “We zijn één match dichter bij ons einddoel”, relativeerde Philippe Clement tot slot. “Hadden we verloren, dan had dat geen extra stress in de hand gewerkt. We gaan niet mee in die rollercoaster - we willen niet rekenen, maar zoveel mogelijk punten pakken. En telkens we dat doen, wordt het lastiger voor de tegenstander. In iedere andere competitie is het gedaan wanneer je 16, 18 of 20 punten voorstaat. Hier heeft men extra spanning gecreëerd en daar moeten we mee omgaan.”

Volledig scherm Cullen plant zijn studs op de enkel van Dost. Geel. Cullen lijkt zich achteraf van geen kwaad bewust. © BELGA