Op cruciale moment liep het (bijna) altijd goed af: enkel in CL-campagne onder Preud’homme liep het mis voor Club

Club BruggeEen nieuwe campagne, een nieuw sleutelduel voor Club Brugge vanavond. En of de geschiedenis met dat soort Champions League-matchen blauw-zwart moed geeft. Op de horrorcampagne onder Preud’homme na wisten de Bruggelingen ál hun cruciale matchen voor de derde plaats in de poule tot een goed eind te brengen. Een overzicht.

2002-2003: 3-1 vs Galatasaray (speeldag 4)

In een kolkend Jan Breydelstadion loodsen Martens, Verheyen en Saeternes Club langs Galatasaray (3-1). Goed voor zekerheid over de derde plaats in een poule met ook FC Barcelona. Blauw-zwart verspeelt op de slotspeeldag in een ondergesneeuwd Moskou zelfs nog een unieke tweede plaats tegen Lokomotiv.

Volledig scherm © Photo News

2003-2004: 2-1 vs Ajax (speeldag 6)

Ondanks een doelpunt van Sonck verslaat Club Brugge Ajax op de slotspeeldag in een alles-of-niets-wedstrijd. De Bruggelingen wippen over de Amsterdammers naar de derde plaats. Door de stunt van Celta de Vigo in Milaan moet blauw-zwart zich daar finaal tevreden mee stellen.

Volledig scherm © REUTERS

2005-2006: 3-2 vs Rapid Wien (speeldag 4)

Bayern München en Juventus lijken hors catégorie… en dus moet Club afrekenen met Rapid Wien. Dat gebeurt eerst in Wenen en vervolgens ook in Brugge, waar Portillo, Balaban en Verheyen een vroege achterstand na 26 seconden gaandeweg de match ongedaan maken (3-1).

Volledig scherm © rv

2016-2017: kansloze campagne

In de eerste Champions League-campagne in elf jaar tijd bakt Club er onder Preud’homme niets van. In de horrorcampagne is er geen sprake van een sleutelmatch. Club telt als laatste in de stand na vier speeldagen al vijf punten minder dan FC Kopenhagen en is na een nieuwe nederlaag in Leicester nog voor de laatste speeldag uitgeschakeld.

Volledig scherm © REUTERS

2018-2019: 0-4 vs AS Monaco (speeldag 4)

Club strijdt onder Leko met AS Monaco om de derde plaats. Het 1-1-gelijkspel op speeldag 3 in Jan Breydel geeft weinig moed. In het prinsdom toont Hans Vanaken met zijn eerste Champions League-goals blauw-zwart de weg. 0-4 wordt het - de knock-outfase van de Europa League kan Club na vier speeldagen niet meer ontsnappen.

Volledig scherm © Photo News

2019-2020: 1-1 vs Galatasaray (speeldag 5)

Clement en Club blijven op de openingsspeeldag op een 0-0 steken tegen Galatasaray, maar pakken wel een puntje in Madrid. En zo volstaat een 1-1-gelijkspel op speeldag vijf in Istanboel, opnieuw een sleutelmatch waarin Club zijn ding doet. Diatta en Mata pakken nog rood en missen zo de slotmatch tegen Real.

Volledig scherm © EPA

2020-2021: 3-0 vs Zenit Sint-Petersburg (speeldag 5)

Club moet na de 1-2-winst in Sint-Petersburg thuis op speeldag 5 slechts gelijkspelen om Zenit voor te blijven als derde in de poule. Vergelijkbaar met de situatie dit jaar. De riante 3-0-zege tegen de Russen biedt de Bruggelingen nog perspectief op de tweede ronde van de Champions League wanneer ze op speeldag 6 naar Lazio trekken, maar in Rome moet Club toch vrede nemen met de derde plaats.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook.