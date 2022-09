Ook Noorse pers ontdekt Antonio Nusa en legt hem op de rooster: “Drie coaches op korte tijd, dat was goed voor mij”

Wat kan het soms snel gaan. Sinds z’n doelpunt in de Champions League - de 0-4 tegen Porto - staat de naam van Antonio Nusa in de geschiedenisboeken van de Champions League. De op één na jongste doelpuntenmaker ooit. Mooie titel.

De alarmbellen zijn na dat doelpunt ook in Noorwegen afgegaan. Het heeft niet lang geduurd voor ze hun nieuw aanstormend talent voor de microfoon kregen. “Ik heb intussen al wat tijd gehad om het te laten bezinken”, glimlacht Nusa. “Het was leuk en er kwam veel bij kijken, en in de geschiedenisboeken staan is een leuke extra. Stress? Nee, dat had ik niet. Op dat moment was het voor mij een gewone goal, pas later begon het te dagen.”

Volledig scherm © Photo News

De amper 17-jarige Noor is bij Club Brugge pas toe aan z’n eerste buitenlands avontuur. De landskampioen plukte hem weg bij Stabæk. “Ik wist eerst niet goed waar ik aan toe was toen ik voor het eerst naar het buitenland ging. Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd, maar het heeft wel tijd gekost om me aan te passen aan een nieuw land. Het voetbal is anders dan in Noorwegen. Dat ik nog geen basisspeler ben, is voor mij geen groot probleem hoor. Ik boek progressie. De rest komt wel, als ik hard blijf werken.”

Nusa heeft in een jaar tijd grote stappen bij Club Brugge gezet, klinkt het bij iedereen in z’n omgeving. Bij Club zijn ze gek van hem. Dat hij in die tijd drie coaches zag passeren op Jan Breydel, heeft hem naar eigen zeggen geen windeieren gelegd. “Ze verschilden allemaal wat van elkaar”, vertelt hij bij Nettavisen. “Een nieuwe coach betekent ook dat iedereen weer van nul begint, en dat heeft mij zeker in het begin geholpen. We wisselden van coach rond Kerstmis. Ik had ook een goeie indruk bij Schreuder. Het liep ook heel goed, vooraleer we opnieuw een nieuwe trainer kregen in de zomer. Ik kende Hoefkens al een beetje, want hij was eerst assistent. Het loopt goed en ik vind het leuk dat iedereen met een wit blad begint.”

In de Noorse kranten wordt hier en daar zelfs al voorzichtig gefluisterd dat er een parallel te trekken valt met Manchester City-spits Erling Haaland, die ook op zeer jonge leeftijd al doorbrak bij RB Salzburg. “Het is makkelijk om op te kijken naar Haaland. Hij inspireert meteen. Als je hem bezig ziet, dan weet je dat alles mogelijk is.”

Volledig scherm © Photo News