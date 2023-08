“Onze coach, onze smaakmaker en nu onze kleur”: Standard komt met opvallende reactie op derde, rode shirt Club Brugge

Van “F*cking Pussies” tot “Ik heb België heet gemaakt”: de meest krasse uitspraken van Noa Lang

Om een straffe quote heeft hij nooit verlegen gezeten. De voorbije drie jaar was Noa Lang een even grote sensatie op het veld als ernaast. “Als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik drie seizoenen bij Club Brugge heb gedaan, speelde ik nu bij een Europese topclub”, liet hij zich in Nederland bij Ziggo Sport ontvallen. “Blijkbaar verkopen ze in België niet zo goed.” Lang zoals u hem kent, puur en onversneden.