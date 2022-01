Onze Club-watcher neemt afscheid van kampioenenmaker Philippe Clement: “Zichzelf heruitvinden bleek te moeilijk”

Club Brugge "Het uiterlijk, de (onnodige) dribbels, de explosivi­teit, maar ook de maniertjes": ‘L’Équipe’ ziet wat van Neymar in Noa Lang

Als er naast Charles De Ketelaere en doelpuntenmaker Hans Vanaken een Club-speler niet onopgemerkt is gebleven in de Franse pers na de heenmatch in Brugge, is het Noa Lang wel. Vandaag in het gezaghebbende ‘L’Équipe’ zowaar een portret van “de revelatie” uit de heenmatch.

7 december