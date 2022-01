Onze Club-watcher na prelude onder Schreuder: “Het wordt bijzonder interessant”

Club Brugge Vincent Mannaert reageert voor het eerst na trainers­wis­sel: “Alfred is een voetbal­dier én weet wat het is om aan de top te werken”

Club Brugge-manager Vincent Mannaert heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van Philippe Clement én de komst van Alfred Schreuder. De Nederlander leidde vandaag zijn eerste training als nieuwe coach van Club Brugge. “Waarom we voor Schreuder hebben gekozen? Hij was beschikbaar, kent Club Brugge én is een echt voetbaldier. Hij weet wat het is om aan de top te werken.”

4 januari