Onze chef voetbal waarschuwt dat Club Brugge onvergetelijke groepsfase niet mag eindigen met maagoprisping: “Er moet een knop worden omgedraaid”

Club BruggeClub Brugge kan vanavond groepswinnaar worden in de Champions League. Zeer straf, maar blauw-zwart zal volgens onze chef voetbal Niels Poissonnier dan wel de knop moeten omdraaien. “Sinds die memorabele avond in Madrid is er het één en ander gebeurd. Meer dan alleen een paar spelers die morren. Club is het aan zijn (nieuwe) status verplicht om te reageren in Duitsland.” Lees hieronder zijn volledige vooruitblik.