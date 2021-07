Officieel: Club verkoopt Kossounou aan Leverkusen voor bijna 30 miljoen

De Bundesligaclub betaalt dus bijna 30 miljoen euro voor de Ivoriaanse international, die amper 20 jaar oud is. Blauw-zwart maakt zo ruim 25 miljoen euro winst op de verdediger, die in juli 2019 na amper 9 wedstrijden in de Zweedse Allsvenkan voor 3 miljoen werd overgenomen van Hammarby. Kossounou nam gisteren al afscheid in het Belfius Basecamp.

De som die Club vangt voor Kossounou is voor de Bruggelingen een absoluut recordbedrag, dat de 25 miljoen euro die Aston Villa voor Wesley betaalde in 2019 overstijgt. Het bedrag ligt, afhankelijk van bonussen, in de lijn van de transfers van David (AA Gent naar Rijsel) en Doku (Anderlecht naar Rennes), die rond de 30 miljoen euro circuleerden. In ieder geval werd nooit meer betaald voor een verdediger uit de Belgische competitie. Een flinke opsteker voor blauw-zwart, de club die vorig seizoen het meeste schade heeft geleden door de coronacrisis.

Blauw-zwart hoopt snel een vervanger voor Kossounou te strikken. Club staat dicht bij OGN Nice-verdediger Stanley Nsoki (22), die ongeveer 6,5 miljoen euro moet kosten. Nsoki is een jeugdproduct van PSG, voor wie Nice in 2019 12,5 miljoen euro neertelde. Nsoki speelde de jongste twee seizoenen centraal achterin, maar is van nature eigenlijk een linksachter. Zo slaat Club, dat nog op zoek was naar versterking op de linksachter, twee vliegen in één klap.

