Officieel: Club Brugge legt vleugelspits Skov Olsen tot 2026 vast

Club had de Deen al eerder willen vastleggen, maar wist pas nu een doorbraak te forceren in het complexe dossier. Het moest lang onderhandelen met het Italiaanse Bologna. Vooral uit FC Kopenhagen was er de jongste tijd concrete interesse. De entourage van Skov Olsen vond het ondanks een riant voorstel evenwel geen goed idee om terug te keren naar Denemarken.

Linksbenig

Ondanks zijn fantastische cijfers in eigen land - Skov Olsen scoorde in het seizoen 2018-2019 op 19-jarige leeftijd maar liefst 22 goals in 36 wedstrijden voor Nordsjælland - leek hij de voorbije jaren maar moeilijk te aarden in de Serie A. Bij Bologna verzamelde hij in 2,5 seizoenen maar 25 basisplaatsen, dit terwijl hij bij de Deense nationale ploeg onder Hjulmand wél een vaste waarde werd in de quasi vlekkeloze WK-kwalificatiecampagne van Denemarken. Skov Olsen is linksbenig, maar speelt doorgaans op de rechterflank. Dat Bologna veelal in een 3-5-2 speelde, kwam de Deense vleugelspeler niet ten goede.