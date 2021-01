Officieel: Club Brugge huurt Stefano Denswil tot eind dit seizoen van Bologna

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Na anderhalf jaar bij Bologna keert Stefano Denswil terug naar Brugge. De Nederlander legde vorige week al zijn medische test af in het Brugse AZ Sint-Jan ziekenhuis, maar Bologna ging nog even op de rem staan door het uitvallen van verdediger Gary Medel. De Serie A-club haalde intussen Adama Soumaoro binnen, waarna niks nog de overgang van Denswil naar Club in de weg legde.