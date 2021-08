Officieel: Club Brugge heeft Canadese flankspeler Tajon Buchanan (22) beet

De 22-jarige Canadese international met Jamaicaanse roots maakt eerst nog zijn seizoen af bij New England Revolution, momenteel koploper in de Eastern Conference van de MLS. Met zes goals en drie assists heeft Buchanan een groot aandeel in die leidersplaats. Vorige maand werd hij op de Gold Cup bovendien uitgeroepen tot Jonge Speler van het Toernooi, nadat hij met Canada de halve finales bereikte. Het jonge talent genoot de voorbije tijd ook interesse van onder meer het Franse Lens en het Duitse Augsburg en Freiburg. Finaal koos hij voor Club Brugge, waar zijn medische test reeds achter de rug is. Naast Buchanan hoopt Club ook de deal van Sowah de komende dagen helemaal af te ronden.