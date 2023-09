Chelsea laat ook na bod van 30 miljoen Club-speler Antonio Nusa niet los: “Mijn telefoon ontplofte”

“Ik heb er even over gesproken met Club.” Maar zowel Nusa als het bestuur van blauw-zwart waren het er snel over eens dat een transfer naar Chelsea uitgesloten was. “Ik wist ook dat ik bij Club zou blijven”, zei Nusa aan het Noorse TV2. “Dat had ik in de zomer al aangegeven. Ik wil basisspeler worden bij Club en dan pas denken aan de volgende stap in mijn carrière.”

De Engelse topclub wilde iets meer dan dertig miljoen euro op tafel leggen. “Een pak geld, maar daar denk ik niet aan. Het zou me enkel afleiden.” Chelsea wilde snel een vervanger kunnen halen, mocht Ian Maatsen vertrekken. Burnley - dat hem vorig seizoen huurde - toonde interesse in de Nederlander, maar hij besloot om daar niet op in te gaan.

Chelsea zal Nusa de komende maanden blijven monitoren. Zij geloven in het potentieel van de Noor - ze zullen niet de enige club zijn. Het is niet ondenkbaar dat de de Engelsen in de winter een versnelling hoger schakelen om hem los te weken bij Club Brugge.

Nusa nog tegen TV2: “Ik wist eigenlijk niks van de interesse. We speelden tegen Osasuna (in de Europese voorrondes, red). Plots zag ik na de match dat er heel wat berichten waren binnengekomen op mijn telefoon. Die bleef trillen. Hij ontplofte. Toen vroeg ik me wat er gebeurd was. Die 30 miljoen is veel geld. Heel véél geld. Maar ik probeer er niet te veel over na te denken.”

Volledig scherm Nusa. © BELGA