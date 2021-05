Nu Rits tegen Anderlecht plots op de bank begon: een blik op de eeuwige queeste naar het juiste nummer zes bij blauw-zwart

Club Brugge Verhaeghe en co betonneren macht bij Club Brugge: dubbel stemrecht voor histori­sche eigenaars

18 maart Club Brugge voert bij de beursgang een dubbel stemrecht in voor de historische eigenaars. Dat blijkt uit de informatiebundel van de beursgang, zo schrijft De Tijd. Wie langer dan twee jaar aandeelhouder is van de voetbalclub beschikt daardoor per aandeel over twee stemmen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de groep rond voorzitter Bart Verhaeghe.