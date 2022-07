Nu ook officieel: Nielsen trekt ondanks ultieme poging Gent voor 5 miljoen naar Club, dat wacht op toereikend bod van AC Milan voor CDK

De handtekeningen zijn gezet - Casper Nielsen heeft zijn droomtransfer naar Club Brugge beet. Na moeizame onderhandelingen kwamen blauw-zwart en vicekampioen Union dit weekend tot een akkoord, de Bruggelingen betalen 5,5 miljoen euro met bonussen. Nielsen wou vanaf dag één naar Club, maar de landskampioen wou enkel rechtstreeks zaken doen met de Brusselaars zonder dat daar tussenpersonen aan te pas kwamen. Vandaar dat de onderhandelingen - ondanks de wens van de speler en Club - lang aansleepten. Nielsen kon ook naar het Engelse Brentford en naar AA Gent, dat zaterdag tevergeefs nog eens alles uit de kast haalde om de Deen aan wal te halen. De middenvelder kon in Gent meer verdienen dan in Brugge, bij wie hij zich onder meer via de Champions League in de WK-selectie van Denemarken wil spelen.

Wachten op AC Milan

Aan een ander complex transferdossier is voorlopig nog geen einde gekomen. Ondanks dat de fans hem in zekere zin uitzwaaiden, en de berichtgeving uit Italië ten spijt, is er nog geen sprake van een akkoord tussen AC Milan en Club Brugge over Charles De Ketelaere. Club wacht op een toereikend en marktconform bod, wat tot dusver niet binnenrolde bij het bestuur. Afwachten of daar deze week verandering in komt. Blauw-zwart is bereid mee te werken aan CDK’s droomtransfer, maar dan moet de Italiaanse landskampioen wel met een gepast bedrag - meer dan de 30 miljoen euro plus bonussen waar Italiaanse media over berichten - op de proppen komen.