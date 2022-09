“Nu gaan er mensen komen, ploegen geïnteresseerd zijn. We gaan ‘m daarin begeleiden”: Club Brugge is beducht voor valkuilen voor matchwinnaar Sylla

Club Brugge Voorzitter Verhaeghe vertrekt nog voor affluiten, Mata en Nielsen vloekend de kleedkamer in: de beelden na Eu­pen-Club die u nog niet zag

Daar hadden ze in Brugge geen rekening mee gehouden. Club Brugge ging onderuit tegen Eupen, dat enthousiaster was en verdiend won. Voor de regerende landskampioen was het een frustrerende namiddag, zo tonen ook enkele opvallende beelden die onze cameraploeg kon maken Am Kehrweg. Clinton Mata en Casper Nielsen stapten vloekend en gepikeerd de kleedkamer binnen, voorzitter Bart Verhaeghe was dan zelfs al weg. Hij verliet nog voor affluiten het stadion.

