Nu Bas Dost wéér scoort, is hij ook openhartig: “Alles is niet ineens weer hosanna”

Club BruggeHij praat zoals hij (opnieuw) schiet: raak. Bas Dost (32) – na z’n vier goals in twee wedstrijden – over die moeilijke maanden die hij er als bankzitter heeft opzitten. En waarom-ie in augustus niet voor Feyenoord koos…