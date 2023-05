‘Not in our house’: waarom Club Brugge vandaag voor een laatste keer ten strijde trekt

“Dit proeft naar meer”: Jorne Spileers (18) mocht na lang wachten opnieuw tonen wat hij in z’n mars heeft

Dreams come true. Vorig seizoen speelde Jorne Spileers (18) nog bij de U18 van Club, vandaag kreeg hij van kersvers T1 Rik De Mil een tweede basisplaats in de competitie. Spileers, die in oktober debuteerde onder Hoefkens, verving tegen Standard de geschorste Brandon Mechele. “1A is 1B niet, maar ik denk dat het goed was”, vertelde hij na de zege. En zeggen dat hij nog niet zo gek lang geleden nog gestraft werd op school na een rondje kastanje-gooien.