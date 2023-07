Nog veel werk op de plank: erg matig Club Brugge ontgoochelt in Brugse Metten tegen AZ

KIJK. De goals van de Brugse Metten

Ronny Deila was voor het eerst van kop tot teen in het zwart getooid. Om maar te zeggen dat de Brugse Metten, de laatste oefengalop voor Club, serieus genomen werd. Blauw-zwart nam een bemoedigende start. Skov Olsen profiteerde optimaal van het gestuntel in de verdediging van AZ Alkmaar - anderhalve maand geleden nog halve finalist in de Conference League. De Deen schoot goed binnen zoals hij dat eerder de week tegen KFC Heist enkele malen gedaan had.

De goeie start van blauw-zwart kreeg geen vervolg. Rits kopte al snel knullig in eigen doel, terwijl de Bruggelingen nauwelijks een kans bijeen voetbalden. De opbouw verliep tergend traag, enkel Onyedika toonde zich in de eerste helft klaar voor Aarhus. Achterin stond Club op wankele benen - een extra verdediger zal zeker geen overbodige luxe zijn. Skoras, die de voorkeur had gekregen op de lichtgeblesseerde Nusa, kon maar weinig overtuigen. Ook de nieuwe rechtsachter Buchanan zat niet in de wedstrijd. Thiago weegt voorin, maar stond er een beetje alleen voor. Op de tribunes was er bedenkelijk gemor. Ook de fans lopen enkele dagen voor de officiële start niet over van het vertrouwen.

Deila liet zijn basisploeg na de rust nog even staan vooraleer hij gaandeweg de tweede helft een pak wissels doorvoerde. Nielsen, Boyata en Meijer maakten hun eerste minuten van het seizoen. Net nadat de Noorse coach vier nieuwe jongens inbracht voorbij het uur, lukte AZ kinderlijk eenvoudig de 1-2. Opnieuw zag Club er niet goed uit in defensief opzicht. Dit naar het beeld van de ganse voorbereiding. Onder meer Vetlesen en Homma brachten ietsje meer schwung bij de thuisploeg, maar tot enige kansen leidde dat niet. Pas in de absolute slotfase kopte Boyata op hoekschop tegen de paal. Finaal verloor blauw-zwart De Brugse Metten met het kleinste verschil na een allesbehalve opwindende vertoning.

Het betreft nog steeds een oefenwedstrijd, maar veel vertrouwen heeft Club alvast niet opgedaan richting donderdag. Op zich zijn alle ingrediënten aanwezig om een beter seizoen te draaien dan vorig jaar, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dit terwijl er volgende week meteen een cruciale wedstrijd op het programma staat.

Club Brugge : Mignolet; Buchanan (62’ Odoi), Mechele (73’ Ordonez), Spileers (75’ Boyata), De Cuyper (83’ Meijer); Onyedika (83’ Nielsen), Rits (62’ Vetlesen), Vanaken; Skov Olsen (62’ Homma), Thiago (62’ Yaremchuk), Skoras (73’ Vermant)

Doelpunten : 2’ Skov Olsen (1-0), 9’ owngoal Rits (1-1) , 64’ Sugawara (1-2)

Liveblog bekijk belangrijke updates EINDE WEDSTRIJD 90': Prima redding Mignolet Mignolet zweeft een vrije trap uit zijn doelvlak. Een knappe redding van de Gouden Schoen. 85': Boyata tegen de paal Ei zo na stond het 2-2. Invaller Boyata ziet zijn kopbal uiteenspatten op de paal. 81': Meijer en Nielsen Meijer en Nielsen waren niet fit genoeg om te starten, maar mogen toch nog een paar minuten meedoen. De Cuyper en Onyedika worden naar de kant gehaald. 80': Wat kan Club Brugge nog? Club Brugge kan niet overtuigen vandaag. Brengen de laatste tien minuten beterschap? 72': Meer wissels Ook Ordonez, Boyata en Vermant maken hun opwachting. Zij komen in de plaats van Mechele, Spileers en Skoras. 64': 1-2 SUGAWARA Club Brugge op achterstand. De Japanner Sugawara plaatst het leer knap in het verste hoekje. Komen de Bruggelingen dit nog te boven? 62': Nieuwe namen Homma, Vetlesen, Yaremchuk en Odoi komen tussen de lijnen. Skov Olsen, Rits, Thiago en Buchanan mogen gaan rusten. © BELGA 57': Kans Vanaken Vanaken pakt aan de rand van het zestienmetergebied een voorzet in één keer op de slof, maar Ryan gaat goed plat en kan het leer makkelijk pakken. 53': Dramatische voorzet Buchanan Deila kiest - door het vertrek van Mata - voor Buchanan als rechtervleugelverdediger, maar voorlopig speelt de Canadees geen geweldige wedstrijd. Deze keer gaat zijn voorzet helemaal de mist in. START TWEEDE HELFT Ronny Deila behoudt het vertrouwen in dezelfde elf namen. RUST Club Brugge kwam via Skov Olsen snel op voorsprong, maar AZ kwam door een owngoal van Rits langszij. Nadien slabakte de wedstrijd en kregen we nog amper doelgevaar te zien. © Photo News © Photo News © BELGA 42': Opstootje Thiago en Bazoer krijgen het aan de stok met elkaar. Beide spelers krijgen door scheidsrechter Bert Put een geel karton onder de neus geschoven. 34': Onzichtbare Thiago Igor Thiago komt er voorlopig niet aan te pas. De Braziliaanse spits speelt op een eiland. Krijgen we straks Roman Yaremchuk aan het werk te zien? Woensdag trof hij nog zes keer raak tegen KFC Heist. © Photo News 28': Wachten op kansen Het is al enkele minuten wachten op doelgevaar. Blauw-zwart is voorlopig te onmondig. 21': AZ wordt sterker De gelijkmaker viel uit de lucht, maar AZ heeft het commando overgenomen. Club Brugge heeft het moeilijk om de bal in de ploeg te houden. 16': Redding Mignolet Karlsson kan vrijstaand uithalen, maar hij werkt te onbesuisd af. Mignolet kan zijn schot makkelijk tegenhouden. 11': Schotje Skoras Skoras toont zich een eerste keer. De Poolse nieuwkomer kan Ryan onder vuur nemen, maar de goalie van AZ laat zich niet verrassen. 10': 1-1 OWNGOAL RITS De bordjes hangen uit het niets weer in evenwicht. Rits verschalkt Mignolet met een knullig eigen doelpunt. Alles te herdoen op Jan Breydel. 4': Pegel Skov Olsen Club Brugge is verschroeiend aan deze partij begonnen. Skov Olsen kan opnieuw aanleggen voor een schot, maar deze keer wordt de poging van de Deense flankaanvaller afgeblokt.

