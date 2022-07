Nog steeds geen akkoord tussen Club en AC Milan rond De Ketelaere, ondanks verhoogd bod van 31 miljoen euro plus 4 miljoen aan bonussen

Club BruggeClub Brugge houdt het been stijf. AC Milan verleidde blauw-zwart vandaag volgens La Gazetta dello Sport met een nieuw en verhoogd bod op Charles De Ketelaere (21). 31 miljoen euro, plus 4 miljoen aan mogelijke bonussen. De vereiste 35 miljoen, maar Club zweert bij een hoger vast bedrag en minder bonussen. De Rode Duivel kan in Milaan jaarlijks 2,3 miljoen euro verdienen. Een doorbraak in het complexe dossier wordt ook vandaag nog niet verwacht.

Zondag 31 juli. Dat is de overeengekomen deadline tussen Club Brugge en AC Milan, die dinsdagmiddag in het Zwitserse Lugano nog steeds geen akkoord bereikten over De Ketelaere. En ook vandaag bleef dat uit, ondanks een nieuwe poging van de ‘Rossoneri’.

Hotel Splendide Royal Lugano, door Google Maps omschreven als ‘Posh Lakeside Hotel’. In die vijfsterrentent ontmoette Club-CEO Vincent Mannaert gisteren andermaal Milan-directeur Paolo Maldini, voor de gelegenheid vanuit Milaan in zijn Porsche naar het Zwitserse deel van Lago di Lugano afgezakt. Opnieuw met de insteek een akkoord te vinden met Club Brugge, al bleef een stroomversnelling — net als bij Maldini’s bezoek aan België eind vorige week — ook deze keer uit. Maar het onderhoud was wel opbouwend en vandaag probeerden de ‘Rossoneri’ een doorbraak te forceren met een verhoogd bod.

Maldini beseft dat Club niet van zin is onder het minimumbedrag van de vooropgestelde 35 miljoen euro te duiken. De Bruggelingen, die niet voor het eerst onderhandelen met de Europese elite, houden in dit symbooldossier voet bij stuk en eisen boter bij de vis. Zeker nadat ze de vraagsom eigenlijk al tot een soort van minimum beperkten. Daarom dat ze naar verluidt trouw blijven aan een hoger vast bedrag dat dichter de 35 miljoen benadert. En zo blijft het voor De Ketelaere knarsetanden, nadat hij afgelopen zondag aan de kant bleef in de moeizame 3-2-zege van Club tegen Racing Genk. Bij AC Milan kan CDK ploegmaat worden van Origi en Saelemaekers. Wordt vervolgd.

Ook deal Okereke

De reden dat Mannaert in Lugano vertoefde, was hoogstwaarschijnlijk de nakende verkoop van David Okereke. Club is dicht bij een akkoord met het Italiaanse US Cremonese, dat de Nigeriaanse aanvaller bij ingang van zijn laatste contractjaar bij Club definitief overneemt. Blauw-zwart kan dus zo meteen twee deals met een Serie A-club zo goed als zeker op zak hebben.

