“Nog goed dat de voorjaarsklassiekers een stuk bloedstollender beloven te worden”: onze watcher ziet hoe niks Club doet wankelen

Club Brugge Onze Club-wat­cher roept op: “Scheids­rech­ters, bescherm Noa Lang”

8 februari Een oproep aan alle Belgische refs van onze Club Brugge-watcher: bescherm Noa Lang de komende weken en maanden. “Want nu er nog eens een artiest op de Belgische velden loopt, is er geen nood aan beenhouwers”, vindt hij. Anders is het een kwestie van tijd vooraleer de onmacht en de onkunde van z’n belagers zal resulteren in een doodschop. Daar droeg ook een uitspraak van Nicky Hayen, coach van Waasland-Beveren, over de beste speler van de Belgische competitie aan bij.