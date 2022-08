Nog een Rode Duivel op weg naar België? Club Brugge staat dicht bij Dedryck Boyata

Club Brugge Eerste werkdag voor Carl Hoefkens als T1 bij Club: “Lang en De Ketelaere? Ik hoop dat alle goeie spelers blijven, maar hou rekening met vertrek”

Business as usual voor Carl Hoefkens op zijn eerste werkdag als T1, voor wie er naar eigen zeggen weinig of niets veranderd is: “Ik ben exact met hetzelfde gevoel naar hier gereden,” meent de nieuwe hoofdtrainer. “Welk kostuum ik zal aantrekken, daar ben ik absoluut niet mee bezig.”

