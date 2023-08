Nog één jaar ‘bluvn’: Andreas Skov Olsen draait knop om en blijft bij Club Brugge

Dat zijn blessure meevalt, is nog niet eens het beste nieuws. Andreas Skov Olsen (23) is ‘here to stay’ - de Deen heeft een transfer uit zijn hoofd gezet en blijft bij Club Brugge .

Als alles volgens plan verloopt, blijft Skov Olsen nog één jaar bij Club Brugge. U leest het goed: de Deen die al maandenlang op een lucratieve transfer aast, heeft de volgende stap volgens onze informatie (tijdelijk) uit zijn hoofd gezet. Nog voor hij zondag geblesseerd raakte, had de aanvaller de knop al omgedraaid. Na een tegenvallend seizoen met een slecht WK in Qatar en veel blessures, is Skov Olsen met zijn hoofd voor de volledige honderd procent bij blauw-zwart.

Klaar om dit jaar orde op zaken te zetten en af te rekenen met de vormcrisis waarmee hij anno 2022-2023 te kampen kreeg. Goed beseffende dat hij nog steeds maar 23 lentes telt. En ondanks het woelige verloop van zijn prille carrière, nog alle tijd heeft om zijn doelen te bereiken. Club moet de Deen na zijn enkelverzwikking enkele wedstrijden missen, maar kan vervolgens minstens zes en wellicht twaalf maanden een beroep op hem doen. De komst van Philip Zinckernagel heeft daar net als zijn blessure niets mee te maken.

Volledig scherm Skov Olsen, samen met Hugo Vetlesen na de zege tegen Aarhus. In Denemarken zal Club de aanvaller een eerste keer moeten missen. © Photo News

Met het hoofd bij Club

En of de beslissing van Skov Olsen, voor wie er veel, maar weliswaar vooral vage interesse is, goed nieuws is voor blauw-zwart. De Deense international is intrinsiek by far de beste speler van Club, zeker na het vertrek van Noa Lang. Dat liet hij onder Philippe Clement van meet af aan zien met 6 goals en 8 assists in 15 wedstrijden. En nadien bij vlagen - denk maar aan zijn terugkeer in Genk in de debuutwedstrijd van Scott Parker, waar hij enkele onnavolgbare flitsen uit zijn hoed toverde. Door de opeenstapeling van blessures verloor Skov Olsen evenwel het vertrouwen in de medische staf van Club, maar meer nog in zichzelf. Dat geloof is nu - ondanks zijn opgelopen enkelblessure - helemaal terug. Getuige daarvan zijn match tegen Aarhus. Eens met zijn hoofd bij de zaak, is Skov Olsen een kampioenenmaker. Zonder twijfel de grootste in de spelerskern van Club.

Een transfer valt nooit helemaal uit te sluiten, maar laat dat alvast Skov Olsens bedoeling niet langer zijn. Club kan er alleen maar beter van worden. Nu de aanvaller geblesseerd is, zal al snel blijken dat de Bruggelingen niet zo héél dik bezaaid zijn met kwalitatieve flankspelers. Antonio Nusa krijgt op links de voorkeur, maar moet nog stappen zetten. Michal Skoras laat het vooralsnog té weinig zien. Is ook meer een wingback dan een flankaanvaller lieten we ons door welingelichte bronnen vertellen. Buchanan is dit seizoen dan weer de rechtsachter, terwijl Homma nog werk heeft. Vandaar dat Zinckernagel welgekomen is.

Volledig scherm Skov Olsen. © Photo News

En dat een verlengd verblijf van Skov Olsen belangrijk is voor blauw-zwart. Met zin voor overdrijving kan hij zelfs de belangrijkste zomertransfer van Club worden, zijn deels mislukte campagne van vorig seizoen indachtig. Want ondanks zijn knappe 15 goals en 16 assists in 49 matchen, zit er nog enorm veel rek op de prestaties van Skov Olsen. Zijn voornaamste werkpunt naast fit blijven: tactische discipline. De artiest moet meer oog hebben voor het vuile werk, zo klinkt het binnen Club unisono. Pas dan kan hij écht uitgroeien tot een speler die de Europese top mag ambiëren.

Wat met Buchanan?

Dat Skov Olsen intern duidelijkheid heeft geschept over zijn toekomst, is voor Club Brugge alvast een zorg minder. Rest hen op diezelfde flank nog het dossier Tajon Buchanan, die er voorlopig nog helemaal anders instaat dan zijn Deense wingman. Buchanan aast anders dan Skov Olsen wél nog steeds op een transfer - pas na 6 september zal er wat hem betreft witte rook zijn. Afgelopen weekend gonsde het van de geruchten over een vertrek, maar dat is vooralsnog niet aan de orde.

Zeg nooit nooit, maar over Skov Olsen moet Club zich dan weer even geen zorgen maken. Het is in eerste instantie aftellen naar zijn 50ste officiële match voor blauw-zwart, waarin hij een vervolg moet breien aan zijn goede start tegen Aarhus. Slaagt hij er straks in standvastig te worden, dan kan hij dit seizoen zomaar uitgroeien tot één van de beste of zelfs dé beste speler in onze competitie. En of blauw-zwart dat dit seizoen goed zou kunnen gebruiken.

Volledig scherm Nu Skov Olsen in principe blijft, is de vraag wat TJ Buchanan zal doen. De Canadees neigt anders dan de Deen nog steeds naar een vertrek. © Photo News / BELGA