Noa Lang XXL, Club-sensatie die zegt wat-ie denkt: “‘Domme Belgen’, zeiden we in Nederland. Dat zijn ze niet, want ze hebben mij gehaald”

Europa League REACTIES. Vormer: “Het was gewoon niet goed genoeg” - Mignolet: “Frustre­ren­de avond”

26 februari Immense teleurstelling bij Club Brugge, dat uitgeschakeld is in de Europa League na een thuisnederlaag (0-1) tegen Dinamo Kiev. “Dit is balen”, vertelde aanvoerder Ruud Vormer aan Sporza.