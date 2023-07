Noa Lang verlaat Club Brugge en trekt naar PSV, blauw-zwart vangt minstens 11 miljoen euro

De onderhandelingen tussen Club Brugge en PSV bevonden zich afgelopen week in een afrondende fase. Op enkele details na is de deal rond. Ali Dursun, de makelaar van Lang, wil voorlopig niets bevestigen of ontkennen, maar hij werd deze ochtend in Eindhoven wel gespot in het bijzijn van Lang.

“Het is voor mij de hoogste tijd om weg te gaan uit België”, zei de aanvaller midden juni bij de Nederlandse Omroep NOS. “Ik houd oprecht alles open. Nederland is een optie. Misschien is het wel iets verrassends. We gaan het zien.”

Al snel stak de naam van PSV de kop op. Daar klonk het begin deze week zo: “Ik zie graag goede spelers komen, en Lang is een goede speler”, zei kersvers trainer Peter Bosz. Directeur voetbalzaken Earnest Stewart ontkende de interesse evenmin: “Noa is een goede speler. We gaan kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven. Het is een grote puzzel, zeker zo vroeg in de transferwindow. Maar ik ga niet ontkennen dat er contact is.”

Lang speelde sinds oktober 2020 bij Club Brugge, eerst op huurbasis van Ajax en nadien maakte hij een definitieve transfer. Hij speelde 125 matchen, goed voor 38 goals en 34 assists. Lang pakte ook twee titels.

KIJK. Hoogtepunten van Lang tegen Benfica en Antwerp

Volledig scherm Noa Lang. © Photo News