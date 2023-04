Noa Lang strooit nog wat zout in open Gentse wonde: Nederlander deelt logo KV Oostende en toont badeend

KIJK. Club Brugge klopt Eupen met 7-0 en viert alsnog feest

Gescoord in minuut 42 (4-0), vervangen in minuut 69, in de gietende regen hevig op de dug-out kloppend in de slotminuten, toen het nieuws van de Oostendse 1-2 in Gent als een euforische bom in het Jan Breydel sloeg. Wie Noa Lang toen bezig zag, wist dat Club op een onwaarschijnlijke zucht van de Champions play-off stond. Het publiek zweepte hij nog wat op. Toen er ook effectief afgefloten werd in de Ghelamco Arena, was de Nederlander samen met Mignolet een van de protagonisten van het bijzonder zoete Brugse feest. Haast iedereen betrok hij in het feestgedruis.

Volledig scherm © Photo News

En ook op Instagram laat Lang niet na de vinger in de wonde van de Gentse rivaal te draaien. Op zijn Stories plaatste hij het clublogo van KV Oostende, de degradant die zondag plots zijn beste match van het seizoen speelde, en ook een beeld vanuit de kleedkamer. Daarop is te zien hoe Lang viert met Mata en een blauw-zwart badeend, een supportersitem uit de Brugse fanshop dat verwijst naar het supporterslied (“Buffalo, Buffalo, kwek kwek kwek”) waarop de fans van Club die van AA Gent graag trakteren.

Een Oostendse zege in de Ghelemco Arena wie werkelijk niémand zag aankomen, ook analist Gilles De Bilde niet bij vtm-sportanker Jonas Decleer in HLN LIVE. “Onverklaarbaar dat Gent dit nog uit handen gegeven heeft", aldus De Bilde. “Zich op die manier in de eigen voet schieten, dat is gewoonweg onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Nog één keer met het mes op de keel alles geven tegen een ploeg die niets meer te winnen of te verliezen heeft, dat was toch niets te veel gevraagd?”

Volledig scherm © Photo News

In de titelstrijd ziet De Bilde Club louter een rol als scherprechter voor Club weggelegd. “De achterstand (8 punten, nvdr) op Genk en Union is toch te groot. Het is moeilijk om een favoriet aan te duiden. Union is de meest stabiele factor en is daarom wat in het voordeel. Genk is wat dubbel: enerzijds wordt het moeilijk om die negatieve spiraal om te buigen nadat ze die voorsprong zijn kwijtgespeeld, anderzijds spelen ze de jongste weken toch weer beter. Ook Tolu Arokodara is stilaan fit, want met Samatta voorin wordt het toch moeilijk om kampioen te spelen. En vergeet Antwerp niet. Het oogt niet mooi, maar het is wel efficiënt en verbruikt niet al te veel energie.”

KIJK. Het volledige gesprek met De Bilde in HLN LIVE