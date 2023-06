Noa Lang plots niet weigerachtig tegenover terugkeer naar Nederland: “Blijkbaar verkopen ze niet goed in België”

Lust én last tegelijk: romance tussen Hans Vanaken en Club Brugge wordt steeds meer verstands­hu­we­lijk

Drie goals en eeuwig topschutter in play-off 1. Maar anderzijds steeds minder dominant, bepalend en geniaal voor Club Brugge. Of hoe Hans Vanaken (30) en blauw-zwart over hun beste jaren heen zijn. En het tijd is om de relatie nieuw leven in te blazen.