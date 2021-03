Noa Lang paar weken aan de kant met bloeduitstorting aan knie en last aan bovenbeen

Philippe Clement in HLN in gesprek met Marc Degryse: “Als coach heb ik stress wanneer ik een van mijn spelers tegen de grond zie gaan.” Diezelfde dag stapte Noa Lang in Székesfehérvár met hevige pijn aan de knie van het veld nadat hij tijdens Nederland-Duitsland (1-1), vlak voor de neus van AA Gent-middenvelder Dorsch, botste met ploegmaat Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar). Lang probeerde het nog even, vooraleer hij hinkend en snikkend de catacomben opzocht.

Bondscoach Erwin van de Looi en de KNVB vreesden voor het ergste. Ook Lang, zijn entourage en Club Brugge hielden hun adem in. Daags na het uitvallen zorgde extra onderzoek in Hongarije voor opluchting. Op een bloeduitstorting na werd geen schade vastgesteld aan de knie van Lang, die om 17 uur terug naar huis vloog met de bedoeling vandaag in Knokke-Heist in het Belfius Basecamp de revalidatie aan te vatten. Hoogstwaarschijnlijk na aandringen van Club. Bij Jong Oranje wou men het zaterdagavond tegen beter weten in nog even aankijken met de cruciale poulewedstrijd tegen Hongarije van dinsdag in het achterhoofd.

Na zijn coronaperikelen en de uitsluiting tegen Antwerp dus geen groot drama voor Lang, voor wie de play-offs, het EK met Jong Oranje of het Nederlandse elftal en de start van het seizoen en een nieuwe Champions League-campagne even op de helling stonden. In de fleur van zijn leven, op de top van zijn kunnen, bleef hij van een enorme tegenvaller gespaard. Lang heeft bovenop een bloeduitstorting aan de knie ook wat last van het bovenbeen, maar in principe moeten een paar weken revalideren volstaan. De play-offs, die van start gaan in het weekend van 1 mei, komen behoudens verrassingen niet in het gedrang. Club Brugge kennende zullen er tot die tijd geen overbodige risico’s genomen worden met de meest bepalende speler in de rangen.

